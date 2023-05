Tracks: Beck, Cults en Hudson Taylor • Muziek • 30-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Beck, Cults en Hudson Taylor.

Beck - Dear life

Op 13 oktober brengt Beck eindelijk de opvolger van zijn Grammy Award-winnende Morning Phase uit 2014 uit. En op Colors, zoals de nieuwe plaat gaat heten, gooit de Amerikaan er wat meer tempo in dan op het gevoelige Morning Phase. Het wordt alweer het dertiende album van de muzikant, die in 1994 doorbrak met het nummer ‘Loser’.

Cults - I took your picture

Fijne meerstemmige indierock in deze nieuwe track van Cults. Het Amerikaanse duo (live is het een volledige band), dat oorspronkelijk getekend stond op het In The Name Of-platenlabel van Lily Allen, brengt in oktober zijn derde album uit. De titel is Offering, en het is de opvolger van Static uit 2014.

Hudson Taylor - Feel it again

Misschien niet het meest diepgaande nummer dat je deze week zal horen, maar ‘Feel it again’ is verdomd catchy. Het is de nieuwe single van het Ierse folkduo Hudson Taylor - en alle blazers en la-la’s zitten op de juiste plaats. Het is de eerste nieuwe muziek die de zangers uitbrengen sinds de release van debuutplaat Singing for Strangers uit 2015.