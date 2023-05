Tracks: Arcade Fire, Foo Fighters en Liam Gallagher • Muziek • 07-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Arcade Fire, Foo Fighters en Liam Gallagher.

Arcade Fire - Everything now

De Canadese indierockers van Arcade Fire hebben eindelijk de opvolger van het album Reflektor uit 2013 aangekondigd. De nieuwe plaat verschijnt op 28 juli. De band, die over een week op Best Kept Secret optreedt, laat het verrassend opgewekte titelnummer alvast horen.

Foo Fighters - Run

Dave Grohl en zijn bandleden verkleden zich als bejaarden in de clip van de nieuwe Foo Fighters-single ‘Run’. Verwacht echter niet dat de Amerikanen het rustig aan doen: het nummer rockt stevig. Het is niet bekend of ‘Run’ een op zichzelf staande single is, of dat de track op een nieuw album terechtkomt.

Liam Gallagher - Wall of glass

Drukke dagen voor Liam Gallagher. De Brit zong afgelopen zondag met Chris Martin de Oasis-klassieker ‘Live forever’ tijdens het One Love-concert in Manchester, een dag later stond hij alweer op Pinkpop. In de tussentijd heeft hij ook nog zijn eerste track als solo-artiest uitgebracht: ‘Wall of glass’. Het nummer is afkomstig van het album ‘As you were’ dat in oktober verwacht wordt.