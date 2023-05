Tracks: ANOHNI, Jamiroquai en Father John Misty • Muziek • 01-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: ANOHNI, Jamiroquai en Father John Misty.

ANOHNI - Paradise

Zangeres ANOHNI (in het verleden bekend als Antony Hegarty van Antony and the Johnsons) slaat wederom de handen ineen met producer Hudson Mohawke. In ‘Paradise' roept ze, begeleid door indrukwekkende beats, op tot een eind van de verwoesting van het milieu. Het nummer is haar eerste nieuwe werk sinds het album HOPELESSNESS , dat vorig jaar verscheen.

Jamiroquai - Automaton

Zanger Jay Kay kondigde al een comebacktournee (met onder andere een optreden op North Sea Jazz) aan, en nu is er ook een eerste nieuwe track. ‘Automaton’, overigens ook de titel van het aankomende nieuwe album, heeft een verrassend elektronisch geluid. De zanger liet zich dan ook inspireren door de opkomst van de kunstmatige intelligentie.

Father John Misty - Two wildly different perspectives

Rond de aanstelling van Donald Trump als president van de VS is Father John Misty vol richting de protestsongs gegaan. En waar hij dat onlangs op ‘Pure comedy’ (de titeltrack van zijn aankomende derde plaat) nog met zijn kenmerkende sarcasme deed, klinkt de zanger op ‘Two wildly different perspectives’ oprecht aangeslagen. ‘Meer kinderen zullen sterven door het ongelooflijk egoïstische immigratiebeleid van de VS,’ schrijft hij bij de release van het nummer.