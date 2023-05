Tracks: Alt-J, Marika Hackman en Pale Seas • Muziek • 01-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Alt-J, Marika Hackman en Pale Seas.

Alt-J - Adeline

Het laatste voorproefje van de nieuwe plaat van alt-J. De indieband bracht onlangs al ‘3WW’ als single uit, dat net als ‘Adeline’ afkomstig is van Relaxer. Het derde album, de opvolger van This Is All Yours uit 2014, komt vrijdag uit.

Marika Hackman - Cigarette

En ook van Marika Hackman komt vrijdag een nieuw album uit. Twee jaar geleden bracht de Britse singer-songwriter het album We Slept At Last uit, nu is ze terug met I’m Not Your Man. ‘Cigarette’ laat een meer uitgekleed, intiem geluid horen dan op het eerdere werk van Hackman.

Pale Seas - Into the night/Blood return

Veelbelovend, die jongens van Pale Seas. De Britse band werkt hard aan een debuutalbum, dat later dit jaar moet verschijnen. Dubbelsingle ‘Into the night/Blood return’ laat in ieder geval horen hoe een poppy geluid samengaat met trage shoegaze.