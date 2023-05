Tracks: Alt-J, Fleet Foxes en Hurray for the Riff Raff • Muziek • 08-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Alt-J, Fleet Foxes en Hurray for the Riff Raff.

Alt-J - 3WW

Ultieme hipsterband Alt-J keert, tweeënhalf jaar na album This Is All Yours, terug met nieuw werk. Eerste single ‘3WW’ klinkt weer als de abstracte folk waar de Britten in 2012 mee doorbraken. Op 9 juni brengt Alt-J het album Relaxer uit.

Fleet Foxes - Third of May / ?daigahara

Nog een comeback. Bij Fleet Foxes duurde het zelfs zes jaar voordat Helplessness Blues werd opgevolgd. In de tussentijd is drummer Josh Tillman uit de groep gestapt en, onder de naam Father John Misty, enorm succesvol geworden. Album Crack-Up verschijnt op 16 juni.

Hurray for the Riff Raff - Pa’lante

Pijnlijk mooie en openhartige muziek van de Americanaband Hurray for the Riff Raff. Zangeres Alynda Segarra verwijst duidelijk naar haar roots in Puerto Rico in deze nieuwe single. ‘Pa’lante’ is afkomstig van album The Navigator, dat aanstaande vrijdag uitkomt.