Tour de Pharmacy: heerlijke mockumentary • 11-07-2017

In Tour de Pharmacy worden we murw gebeukt met geestige anekdotes.

De mockumentary-trein van scenarist Murray Miller en regisseur Jake Szymanski is ditmaal aanbeland bij de wielersport. Na de televisiefilm 7 Days in Hell uit 2015, over de gefictionaliseerde rivaliteit tussen twee tennisspelers, slaat het duo opnieuw de handen ineen met komiek Andy Samberg – hij treedt ook op als uitvoerend producent. Samberg speelt Marty Hass, een Nigeriaanse wielrenner die tijdens de legendarische (en gefictionaliseerde) Tour de France van 1982 de strijd aangaat met de andere vier overblijvers in de ronde. Dat er zoveel renners afvallen ligt aan het systematische dopinggebruik van de sporters, die worden gechanteerd door een onverlaat vertolkt door Kevin Bacon.

In de openingsscène zien we hoe een van de overblijvers, Juju Pepe (Orlando Bloom met blonde sik), uiteindelijk zelf ten onder gaat aan de drugs. Tijdens een afdaling krijgt hij gedurende een plasbeurt een hartaanval. Jon Hamm levert – dat doet hij de hele film – naarstig commentaar. Hij ziet hoe Pepe’s mannelijk lid uit zijn broek hangt terwijl zijn stoffelijk overschot – hoe cartoonesk – nog 12 kilometer voorover gehangen op de fiets blijft zitten. Uit de autopsie blijkt vervolgens dat de praatgrage sportman een hele waslijst aan verboden middelen gebruikte: waaronder cocaïne, steroïden en zelfs heroïne.

De bovenstaande, ronduit onzinnige (en foute) passage is exemplarisch voor de humor van Murray Miller, en Tour de Pharmacy in algemene zin. Op een ontzaglijk hoog tempo volgen verbijsterende scènes, vol flauwe grappen, elkaar op. Schoonheid schuilt in het oog van de waarnemer: niet elke komedieliefhebber zal op deze wijze willen worden murw gebeukt met geestige anekdotes. Zoals wanneer oud-bokser Mike Tyson vertelt dat hij in het geniep een wielerfanaat is. Vervolgens wordt hij gedurende de rest van de film opgevoerd als wielrenexpert.

Ook de intussen bijna-bejaarde wielrenners van weleer blikken in het heden terug op de tour van toen. Bekende acteurs als Danny Glover, Dolph Lundgren en Jeff Goldblum spelen de 35 jaar oudere versies van Daveed Diggs, John Cena (hilarische rol) en Andy Samberg. Het is sowieso verbazingwekkend hoeveel sterren acte de présence geven: onder meer J.J. Abrams, Maya Rudolph en James Marsden komen voorbij. Er is daarnaast een grote rol weggelegd voor een van de grootste wielrenners uit de geschiedenis. Een sportman die zelf ook bij een groot schandaal betrokken was. Want ook dat is Tour de Pharmacy: als je denkt dat het niet gekker kan dan bewijzen de makers van deze heerlijke mockumentary het tegendeel.

Tour de Pharmacy, 9 juli bij HBO (VS)