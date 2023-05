Touch: de serie tussen de 24's in • 01-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt nu met Touch, een oude serie met Kiefer Sutherland tussen de acht 24's en 24: Live Another Day in.

We kunnen het niet helpen, maar voor ons zal Kiefer Sutherland altijd een beetje Jack Bauer blijven. Want, tja, dat krijg je nou eenmaal na acht seizoenen 24 , de serie waarin hij de schorre geheim agent van de fictieve anti-terreureenheid CTU speelde. Het is dus niet ondenkbaar dat we bij het bekijken van Touch (2012-2013, beide seizoenen nu op Netflix) het beeld en geluid van een digitaal klokje, waarmee de scènes in 24 aan elkaar werden gelijmd, zullen anticiperen. Afkickverschijnselen, zullen we maar zeggen. De 24 -verslaving werd na het stoppen van de serie in 2010 kunstmatig in leven gehouden door geruchten over een op handen zijnde filmversie (in 2014 verscheen dan toch nog de serie 24: Live Another Day ). De dramaserie Touch werd destijds jaar positief ontvangen in de VS, getuige ook twee Emmy-nominaties. Het plot van de serie: Sutherland, centraal figuur in een web van verhaallijnen, speelt een weduwnaar die wanhopig (en tevergeefs) contact probeert te maken met zijn autistische 11-jarige zoontje. Die blijkt na onderzoek door een professor (Danny Glover) de toekomst te kunnen voorspellen. Toch andere koek dan het – ahum – realisme van 24. (Overigens, het bovennatuurlijke sausje van de serie kan worden verklaard door de aanwezigheid van schrijver Tim Kring, die eerder met dit bijltje hakte in de sf-dramaserie Heroes. )

Touch S1-2 nu op Netflix