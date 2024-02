Totally Completely Fine S01E01: ontroerend Australisch drama

De Nieuw-Zeelandse actrice Thomasin McKenzie timmert al enige tijd aan de weg. Zo was ze te zien in Leave No Trace (2018) en The Power of the Dog (2023). In Totally Completely Fine laat de 23-jarige zien dat ze intussen moeiteloos een serie kan dragen. McKenzie speelt Vivian Cunningham: een begin-twintiger met een keur aan problemen. In de pilotaflevering is te zien dat Cunningham zelfmoord overweegt. Wanneer ze in bad plaatsneemt, probeert ze met haar voet een droger in het water te wippen. Kortom, Totally Completely Fine draait om trauma; om een naargeestig verleden.