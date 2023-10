Tore S01E01: sprankelende rouwtelevisie Netflix , Serie , Recensie • 27-10-2023 • leestijd 2 minuten • 377 keer bekeken • bewaren

© Jonath Mathew / Netflix

Het leven van een 27-jarige uitvaartondernemer komt op zijn kop te staan na de onverwachte dood van zijn vader in fijnzinnig geschreven Zweedse tragikomediereeks.

Ergens aan het begin van de eerste aflevering van Tore is te zien hoe Bosse (Peter Haber), de vader van het titelpersonage (William Spetz, tevens de showrunner), wordt doodgereden door een vuilniswagen. Tore is hiervan getuige. Het gebeurt ineens, en tegen de tijd dat Bosse niet meer opstaat, lijkt de ernst van de situatie niet tot de hoofdpersoon door te dringen. Spetz illustreert hiermee hoe banaal de dood soms is. Je zou er bijna om kunnen lachen, ware het niet dat de bovengenoemde scène daarvoor misschien net ietsjes te indringend is. De rest van de pilotaflevering van Tore draait om hoe Spetz’ personage omgaat met zijn rouw.

Het is geen verrassing dat Tore er aanvankelijk voor kiest om zijn kop in het zand te steken. Hij gaat feesten, brengt zijn nachten door in een nachtclub. Gebruikt te veel alcohol en drugs. Dit alles laat zich wel raden. Fascinerend is meer de wijze waarop Spetz acteert. Tore oogt niet melancholiek of depressief. Hij oogt meer als een stuurloos schip. Als iemand die eigenlijk al voor de dood van zijn vader ten einde raad was. Daar zien we in de eerste aflevering ook flarden van. Spetz’ personage is een 27-jarige mislukkeling die noodgedwongen maar zijn vader assisteert in het uitvaartbedrijf van de familie.

© Netflix

Die thematiek (een gebouw als het voorportaal naar de dood; een familie van uitvaartondernemers) was eerder al zichtbaar in Six Feet Under. De dood was in die zin ook altijd al aanwezig in Tore’s leven. Maar ditmaal is het iemand die dicht bij hem staat. Het valt te benieuwen of Spetz de grote verhaallijn verderop in de reeks nog meer laat imploderen, of dat Tore gaandeweg, misschien wel dankzij een louterende exercitie, zich weer weet te herpakken. Buiten kijf staat dat het fijn is dat een maker een pregnant onderwerp net weer op een andere manier oppakt. Dat leidt in het geval van Tore tot sprankelende televisie.

Tore S01, vanaf vrijdag 27 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix