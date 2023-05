Topher Grace maakt Treasure Squad • Nieuws • 07-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Topher Grace (That ’70s Show) bereidt een comeback op televisie voor met Treasure Squad.

Het project wordt omschreven als een komische dramaserie. Grace neemt de hoofdrol op zich en zal zelf aantreden als producent. Hij schreef het script in samenwerking met Will Gluck, die we kennen van onder meer Easy A, Friends with Benefits en The Michael J. Fox Show. Het tweetal kreeg bij het schrijven tevens hulp van Joel Church-Cooper, de bedenker van IFC’s komediehit Brockmire. Treasure Squad draait om een stel oude jeugdvrienden die vroeger op zoek gingen naar verborgen schatten en als volwassenen herenigen voor nog een laatste avontuur. De serie werd gepitcht als een soort kruising tussen The Big Chill en National Treasure, maar dan in de stijl van Pineapple Express. Gluck zal ook regisseren.

Alle afleveringen van That ’70s Show komen op 18 augustus naar Netflix. Grace is bij de VOD-dienst tevens te zien in War Machine , een oorlogsatire met Brad Pitt in de hoofdrol.