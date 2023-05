Top Gear: in gesprek met Chris Evans • 29-05-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

Een nieuwe reeks Top Gear! De nieuwe presentator Chris Evans over Radar Love en Rolf Wouters.





Hoe ben je ertoe gekomen om Matt LeBlanc te vragen?

‘Ik heb Matt zelf gebeld en gevraagd. Sinds juni vorig jaar toen ik de baan kreeg heb ik lopen piekeren: het vorige team had drie presentatoren. Wat gaan wij doen? Vier mensen? Twee misschien? Iedereen had er een mening over. Vandaar dat ik ben gaan rondkijken. De eerste die ik gebeld heb was Chris Harris. Omdat ik zo weg ben van zijn online reviews. Hij is serieus en ánders. De volgende presentator Rory Reid kwam uit de bus tijdens de landelijke audities die we hebben gehouden. En zo ging het door. Ik heb eigenlijk een optelsommetje gemaakt van wat ik dacht dat we nodig zouden hebben en hoe we het zouden moeten gaan aanpakken, enzovoorts. Voorop stond dat de geloofwaardigheid van het programma veilig zou zijn gesteld. Want als één ding belangrijk is aan Top Gear is dat het feit dat het programma geloofwaardig moet zijn. Tuurlijk het moet over auto’s gaan, maar je moét credibility hebben. Dat staat bovenaan. Ik heb nóg een andere regel ingesteld: niemand van het team die ik in dienst zou nemen mocht minder weten over auto’s dan ik. Ik moét en zal de grootste amateur van allemaal zijn.’

‘Wat de formule van het oude team betreft? We zouden wel gek zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Het zou ook ontzettend dwaas zijn om te gaan proberen na te doen wat zij deden. Want zij waren echt héél erg goed. Het is net alsof je gevraagd wordt om van het ene moment op het andere opnieuw The Beatles te gaan formeren, zonder dat je een van hun hits hebt gescoord, en dan net zo populair te worden. Dat is waanzin! Vandaar dat ik deze zes mensen bij elkaar heb getrommeld plus The Stig natuurlijk. Maar Matt en ik zal je elke aflevering zien, de anderen niet.’

Top Gear is internationaal een enorm succes.

‘Vroeger was Top Gear in eerste instantie vooral een een Brits programma, waarna het werd opgepikt door de rest van de wereld. Het DNA van het programma ligt echter in Groot-Brittannië, zoals altijd ligt de basis in ieder geval in deze eerste serie in Dunsfold (waar het Top Gear-testcircuit is aangelegd, red.) en de typisch Britse stem – zo je wilt – blijft behouden. De komst van Matt LeBlanc vergroot het wereldwijde aspect van het programma. Vandaar dat ik zo dankbaar ben dat hij ja zei op mijn verzoek om medepresentator te worden.’

Verander je veel aan Top Gear?

‘Dat valt wel mee. Wij waren zelf fan van het oude programma. Stel je koopt een geweldig groot oud huis, dan ben je toch behoorlijk stom wanneer je het vervolgens tegen de grond gaat gooien? Nee, beter kijk je naar wat je hébt, je neemt de goede dingen over en misschien dat je hier en daar wat kleine aanpassingen doet. Hoe dan ook, we moeten eerst maar eens gewoon dat eerste seizoen draaien om er écht achter te komen waar we nu precies staan met het programma. Daarná ga je pas veranderingen doorvoeren. Auto’s zullen nog méér dan ooit de sterren zijn van het programma. Daar is geen twijfel over. Auto’s vormen het middelpunt van het verhaal.’

Heb je overigens al iets van Jeremy Clarkson gehoord?

‘Ja. Hij gaf me enkele tips. Tips die ik dankbaar in ontvangst heb genomen.’

Wat voor tips heb je dan gekregen?

‘Die hou ik liever voor mezelf. Als ze werken, laat ik het je nog wel weten (lacht).’

Is je door de BBC gevraagd om een beetje uit de buurt te blijven van al te veel controverse?

‘Ze hebben mij helemaal vrij gelaten, ik heb niet één aanwijzing gehad. Vanaf het moment dat ik de baan aannam, juni vorig jaar, mocht ik doen en laten wat ik wilde en hoefde ik nergens toestemming voor te vragen. Het allerbelangrijkste voor ons is plezier bleven aan het presenteren van Top Gear. Want soms dreig je dat als programmamaker uit het oog te verliezen. En omdat Matt en ik allebei al wat langer meedraaien, zijn we ons hopelijk bewust genoeg om vooral ook veel plezier te beleven aan de totstandkoming van het programma. En ze zeggen dat als je het naar je zin hebt dat dat doorstraalt in de huiskamer.’

Heb je nog bepaalde droomgasten?

‘David Beckham. We hebben ’m ontmoet tijdens een optreden voor Showcase in Liverpool en hij was geweldig. Daar is een vervolgafspraak uit voortgekomen met zijn agent, dus het is nog even afwachten. We vroegen Beckham wat zijn favoriete auto was en zijn eerste keuze was een Land Rover Defender. Een andere favoriet is de Aston Martin 76 Vantage en de Audi RS6. Maar de Defender staat bovenaan.’

Wat is in jouw ogen, als dj en autoliefhebber, de allerbeste car classic ooit?

‘Oh dat hangt er maar helemaal vanaf in wat voor bui ik ben.’

Ken je ‘Radar Love’ van Golden Earring?

‘Ja, dat is een mooi nummer. De keuze is een tikkeltje voorspelbaar als ik het zeggen mag. Iedereen speelt het altijd maar weer, in welk autodingetje dan ook. Matts favoriete nummer is de muziek van Moby uit de Bourne Identity-films. Ik vind het thema van Hill Street Blues wel een mooie car classic.’

Lang geleden presenteerde je op Channel Four het spelprogramma Don’t forget you Toothbrush. Heb je de Nederlandse versie ooit gezien met Rolf Wouters?

‘Ik wist dat er een Nederlandse versie was en ik heb het toen weleens gezien. Ik was allang blij dat het in Nederland werd uitgezonden. Met een grap vertalen naar het buitenland is altijd maar afwachten hoe het uitpakt. Maar het sloeg niet echt aan, hè? Toch jammer.’

Top Gear, BBC 2, 22.00 uur