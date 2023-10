Top Dog S02E01: ook als koppel overtuigen Teddy en Emily

Het is voor seriemakers altijd maar afwachten of het werkt om twee personages die lange tijd om elkaar hebben heen gedraaid hun zin te geven en er een officiële relatie van te maken. Maar in de Zweedse misdaadserie Top Dog lijkt het nog niet tot problemen te leiden dat bedrijfsjuriste Emily (Josefin Asplund) en ex-crimineel Teddy (Alexej Manvelov) met elkaar het bed in zijn gedoken. En de ongelijke achtergrond van de personages blijkt de geliefden met meer problemen op te zadelen dan ze hadden gehoopt. De vraag wat belangrijker is, carrière of liefde, blijft als een rode draad door het verhaal heenlopen.