Top 10: het beste van Amazon Prime Video • Amazon • 15-12-2016 • leestijd 7 minuten • bewaren

Net als Netflix stelt Amazon verschillende series van eigen bodem beschikbaar. De beste op een rij (met enkele series in de lijst die zo snel mogelijk aan het Nederlandse aanbod toegevoegd moeten worden!).

Een aantal series uit de catalogus van Amazon kwam al na één seizoen ten einde. Vaak ging het om shows die moesten wedijveren met vergelijkbare programmering op andere zenders. Zo was de politieke komedie Alpha House Amazons antwoord op Veep en werd het eveneens komische Betas een beetje ondergesneeuwd door het gelijksoortige Silicon Valley. Ook het tien afleveringen tellende Mad Dogs , een Amerikaanse remake van de gelijknamige Britse serie, stopte al na één seizoen. De inktzwarte komedie heeft een sterke cast met namen als Michael Imperioli ( The Sopranos ) en Steve Zahn ( Treme ) en draait om een stel oude vrienden die hun droomvakantie – in het geweldig mooi in beeld gebrachte Belize – zien veranderen in een nachtmerrie. Achter de schermen waren de makers van het origineel betrokken, aangevuld met Shawn Ryan ( The Shield ). Of de serie straks nog naar Nederland komt is niet bekend.

Als het gaat om advocatenseries is David E. Kelley een van de meest klinkende namen in televisieland. De bedenker van onder meer Boston Legal en Ally McBeal boekte door de jaren heen successen op veel verschillende zenders en zette met Goliath zijn eerste stappen in de wondere wereld van streaming. Billy Bob Thornton speelt de hoofdrol als een aan lager wal geraakte strafpleiter; iemand die inmiddels vaker te vinden is in de kroeg dan in de rechtszaal, maar plots een tweede kans in de schoot geworpen krijgt. Een rol waarin de acteur, die met zijn Golden Globe-winnende optreden in het eerste seizoen van Fargo al even mocht ruiken aan het betere televisiewerk, zich prima thuis lijkt te voelen. Goliath is misschien wat minder luchtig dan dat we van Kelley gewend zijn, maar een keur aan kleurrijke personages vergoedt veel. Het eerste seizoen zal straks in 2017 ook in Nederland beschikbaar worden gesteld.

Series als Stranger Things en The Goldbergs lieten zien dat kijkers zich graag mee terug laten voeren naar de jaren 80 en ook Amazon voorziet in die behoefte. De invloeden van John Hughes ( The Breakfast Club ) en Amy Heckerling ( Fast Times at Ridgemont High ) zijn dan ook duidelijk voelbaar in Red Oaks , waarin een jonge student gespeeld door Craig Roberts ( Submarine ) tijdens een zomervakantie aan de slag gaat als tennisinstructeur bij een hoog aangeschreven countryclub. De serie is afkomstig van Gregory Jacobs, een cameraman en voormalig protégee van Steven Soderbergh, die een paar jaar geleden de regie van het vervolg op het succesvolle Magic Mike van zijn mentor overnam. Red Oaks is een fijne variant op de coming-of-age films van weleer met het hart op de juiste plaats. In de cast werd zelfs plek ingeruimd voor jaren 80-iconen als Paul Reiser ( Diner ) en Jennifer Grey ( Dirty Dancing ).

Het eerste seizoen is al te streamen in Nederland, op de tweede reeks is het nog even wachten.

Toen Woody Allen met Amazon in zee ging voor een nieuwe televisieserie, had hij niet eens ooit van de term ‘streaming’ gehoord. De regisseur van klassiekers als Manhattan en Annie Hall bezit namelijk geen computer en surft nooit op het internet. Zijn afspraak met Amazon zorgde voor één van de drukste jaren uit zijn carrière, want naast Crisis in Six Scenes leverde hij met Café Society in 2016 ook weer gewoon zijn jaarlijkse speelfilm af. Tot verbazing van velen ging een van de hoofdrollen in zijn serie naar Miley Cyrus. Ze speelt een voortvluchtige activiste die eind jaren 60 onderdak zoekt bij de door Allen gespeelde Sid. Elaine May, die vijftien jaar geleden voor het laatst acteerde in Small Time Crook s, is te zien als de vrouw van Sid. Alle afleveringen van het eerste seizoen worden in 2017 ook in Nederland beschikbaar gesteld. Een tweede seizoen zal de serie niet meer gaan krijgen; de 81-jarige regisseur claimde na afloop zo bekaf te zijn, dat hij zich voortaan alleen nog toelegt op het maken van films.

Liefhebbers van politieseries kunnen op Amazon terecht bij Bosch. Televisieveteraan Titus Welliver ( Deadwood ) geeft in de verfilming van de boekenreeks van Michael Connelly ( The Lincoln Lawyer) gestalte aan detective Hieronymus 'Harry' Bosch. En ja, het personage is inderdaad vernoemd naar de Nederlandse kunstschilder. In het eerste seizoen onderzoekt Bosch de moord op een kind, terwijl hij achtervolgd wordt door een dubieuze schietpartij uit zijn verleden. Showrunner Eric Overmyer werkte eerder aan series van David Simon, zoals Homicide: Life on the Street , The Wire en Treme. Ook in de cast is er overlap met The Wire , door de aanwezigheid van acteurs Jamie Hector en Lance Reddick. Bosch is geen serie die het politiegenre volledig op zijn kop zet, maar liefhebbers van het wat ruwere detectivewerk die over een klein beetje geduld beschikken, komen met de eerste twee seizoenen – beide al bij ons te zien – ongetwijfeld aan hun trekken. Een derde en een vierde seizoen zijn in de maak.

Nadat Jeremy Clarkson in 2015 door de BBC werd ontslagen als presentator van Top Gear , was Amazon er als de kippen bij om hem vast te leggen voor een gelijksoortig programma. Hij tekende een contract voor 36 afleveringen van The Grand Tour , waarbij hij tevens werd herenigd met zijn Top Gear -collega’s Richard Hammond en James May. De humor en het machogedrag bleven hetzelfde, maar het budget werd door Amazon flink opgeschroefd. Naast peperdure auto’s komen er straks ook jetski’s, helikopters en zelfs een tank voorbij. De gigantische tent waarin telkens het studio-onderdeel wordt opgenomen, werd in oktober ook uitgestald in Rotterdam. Nog niet alle 12 afleveringen van de eerste reeks zijn te zien – elke week debuteert er een nieuwe – maar de première van The Grand Tour werd al miljoenen keren bekeken is momenteel de meest gestreamde aflevering van alle Amazon-series.

Eind 2012 haalde comédienne Tig Notaro het nieuws met een zeer persoonlijke stand-up act, waarin ze ongeremd praatte over haar strijd tegen borstkanker en de dood van haar moeder. Het optreden trok de aandacht van Louis C.K., inmiddels een producent van Notaro’s tv-show waarin ze het naar eigen zeggen ‘ergste jaar uit haar leven’ in serievorm goot. Hoewel ze dat deed met Oscarwinnares Diablo Cody, de scenariste van onder meer Juno, is het resultaat overduidelijk haar eigen kindje. In het bijna pijnlijk autobiografische One Mississippi speelt Notaro een radiopresentatrice in Los Angeles, die na de dood van haar moeder afreist naar de zuidelijke plek waar ze opgroeide. En dat terwijl ze – net als Notaro in 2012 – herstellende is van een dubbele mastectomie en een bacteriële infectie die haar bijna het leven kostte. Voor de hartverwarmende dramedy is helaas nog geen Nederlandse releasedatum aangekondigd.

Mensen die behoefte hebben aan een beetje vreemde, maar wel lekkere komedie hoeven niet verder te zoeken dan Mozart in the Jungle. De serie werd bedacht door Roman Coppola en Jason Schwartzman en is net zo onconventioneel als dat je zou verwachten van twee jonge honden die wegwijs gemaakt werden door Wes Anderson ( The Royal Tenenbaums ). Het tweetal gebruikte de biografie van hoboïste Blair Tindall als basis voor de serie, waarin een jonge muzikant (Lola Kirke) komt te spelen in het New York Symphony Orchestra en daar te maken krijgt met een extravagante dirigent (Gael García Bernal). Mozart in the Jungle viel al verschillende keren in de prijzen; het won de Golden Globe voor Beste Musical of Komedie en ook het acteerwerk van García Bernal werd bekroond. De eerste twee seizoenen zijn al in Nederland te bekijken, dus hopelijk gaat het derde seizoen – met een gastrol van Monica Bellucci – snel volgen.

Voordat The Grand Tour om de hoek kwam kijken, was de pilot van The Man in the High Castle de best bekeken aflevering van alle programma’s uit de stal van Amazon. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Philip K. Dick, wiens schrijfwerk al eerder films als Blade Runner en Minority Report opleverde. The Man in the High Castle speelt zich af in een alternatieve toekomst, waarin de geallieerden de Tweede Wereldoorlog verloren hebben. De oostkust van de Verenigde Staten wordt nu geregeerd door de Duitsers, terwijl in het westen de Japanners aan de macht zijn. Het eerste seizoen van show werd in goede banen geleid door X-Files -veteraan Frank Spotnitz, die met zijn team van schrijvers en ontwerpers een fascinerende nieuwe wereld op wist te bouwen, zonder de wat meer abstracte ideeën van Dick compleet uit het oog te verliezen. Het eerste seizoen is ook in Nederland te streamen.







Zonder twijfel het grootste stokpaardje van Amazon. Na een stortvloed aan positieve kritieken werd Transparent de eerste show van de streamingdienst die in de prijzen viel bij de Golden Globes. Een van de beeldjes was voor Jeffrey Tambor, bekend van The Larry Sanders Show (‘hey now!’) en Arrested Development , wiens hoofdpersonage voor flink wat onrust zorgt, wanneer hij uit de kast komt als transgender. Zijn drie volwassen kinderen (Amy Landecker, Jay Duplass en Gaby Hoffman) hebben al hun eigen problemen op het gebied van seksualiteit en na de onthulling van de vader komt het joodse gezin helemaal op zijn kop te staan. De serie van showrunner Jill Soloway ( Six Feet Under ), ze zag ooit één van haar eigen ouders dezelfde bekentenis maken, was in Nederland al te zien bij de VPRO, maar via Amazon kun je nu ook hier alle drie de seizoenen – met nog een vierde onderweg – naar hartelust streamen.