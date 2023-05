Tony Sirico keert terug voor Family Guy S15 • Nieuws • 03-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tony Sirico – bekend als Paulie Walnuts in The Sopranos – zal volgens de Amerikaanse website TVLine weer te horen zijn in het vijftiende seizoen van Family Guy. Hij doet opnieuw de stem van hond Vinny.

De introductie van Sirico’s personage tijdens het twaalfde seizoen van de animatieserie deed aardig wat stof opwaaien. Hij was namelijk de vervanger van familiehond Brian, toen deze in zijn schijnbaar laatste aflevering door een auto werd doodgereden. Sirico was in drie episodes te horen als Vinny, waarna Brian – tot opluchting van de fans – in de kerstaflevering van het seizoen opnieuw tot leven kwam. Toch zal Vinny weer te zien zijn in de openingsaflevering van seizoen 15, waarbij producent Rich Appel aangaf dat iedereen achter de schermen een groot fan is van Sirico, als persoon en als acteur.

Het vijftiende seizoen van Family Guy gaat op 25 september van start op Fox. In Nederland wordt de serie uitgezonden door Comedy Central, terwijl de seizoenen 9 tot en met 13 ook beschikbaar zijn op Netflix. Family Guy -bedenker Seth MacFarlane werkt momenteel aan een nieuwe live-actionserie