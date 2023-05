Tony Shalhoub gecast in nieuwe pilot van Amazon • Nieuws • 14-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tony Shalhoub ( Wings , Monk ) krijgt een rol in de pilot van Amazons The Marvelous Mrs. Maisel. Hij zal in de dramaserie te zien zijn met Rachel Brosnahan ( House of Cards ).

De hoofdrol in The Marvelous Mrs. Maisel is voor Brosnahan, binnenkort ook op Amazon te zien in de nieuwe serie van Woody Allen . Ze speelt een vrouw in de jaren 50, die haar hele leven had uitgestippeld; studeren, trouwen, kinderen krijgen en in Manhattan gaan wonen. Maar na een onverwachte wending wil de huisvrouw plots comédienne worden, iets waar haar familie niet bepaald blij mee is. Shalhoub zal gestalte geven aan haar hoog opgeleide vader. De pilot werd geschreven door Amy Sherman-Palladino, eveneens de bedenker van Gilmore Girls , dat binnenkort wordt voorzien van een revival

Shalhoub is het meest bekend van zijn rol als de excentrieke detective in Monk , waar hij drie Emmy’s en een Golden Globe voor won. Monk was 8 seizoenen lang te zien op USA. Daarna speelde hij nog gastrollen in series als We Are Men en Nurse Jackie. Momenteel heeft hij een vaste rol naast Mary Elizabeth Winstead in Braindead