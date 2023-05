Toni Collette in serie van Black-ish makers • Nieuws • 27-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender ABC is bezig met een komisch spionagedrama getiteld Unit Zero. Actrice Toni Collette (Golden Globe-winnaar voor de serie United States of Tara) zal de hoofdrol gaan spelen.



is afkomstig van Kenya Barris en Lindsey Shockley. Barris is de bedenker van de succesvolle ABC-sitcom Black-ish , waar Shockley bij betrokken is als producent. Hun nieuwe project draait om een alleenstaande moeder en C.I.A.-agente (Collette), die de leiding krijgt over een groep laaggeplaatste werknemers. In elke aflevering moet haar team undercover om een ramp te voorkomen, geholpen door het feit dat niemand met een vol verstand ook maar zou vermoeden dat ze spionnen zijn. David Gordon Green ( Pineapple Express , Vice Principals ) is aan het project verbonden als regisseur.

Toni Collette brak eind jaren 90 door met haar voor een Oscar genomineerde rol in de bovennatuurlijke dramafilm The Sixth Sense met Bruce Willis. Op televisie speelde ze na United States of Tara nog een rol in de serie Hostages. In Amerika is ze momenteel in de bioscoop te zien naast Daniel Radcliffe, in de waargebeurde misdaadfilm Emperium.