Tom Hardy mag tweede seizoen Taboo maken

Er komt een tweede seizoen van Taboo. Het eerste seizoen van de dramaserie van en met Tom Hardy werd in Europa uitgezonden door de BBC en was in Amerika te zien op FX.

Taboo werd bedacht door Tom Hardy, diens vader Chips Hardy en Steven Knight. Hardy en Knight hadden voorafgaand aan het eerste seizoen al een werkrelatie; de Britse acteur speelde eerder de hoofdrol in de door Knight geregisseerde speelfilm Locke en duikt zo nu en dan ook op in de door Knight bedachte BBC-serie Peaky Blinders, dat momenteel in Nederland te zien is op Netflix. Achter de schermen is met Ridley Scott ( Alien: Covenant ) als producent nog een bekende Britse filmmaker bij Taboo betrokken. Iedereen keert terug voor de tweede reeks, die opnieuw uit acht afleveringen zal bestaan. Daarna is het wat Knight betreft nog zeker niet gedaan met de serie; de scenarist vertelde onlangs in een interview dat hij Taboo graag af zou willen sluiten met een derde seizoen.