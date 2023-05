Tom Hardy komt thuis in trailer voor Taboo • Nieuws • 27-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tom Hardy moet vechten voor zijn leven in de nieuwe trailer voor Taboo. De miniserie wordt geproduceerd door Ridley Scott.

Hardy is in Taboo te zien als James Keziah Delaney. De doodgewaande avonturier keert in 1814 vanuit de Afrikaanse wildernis terug naar Engeland, wanneer hij verneemt dat zijn vader is overleden. Eenmaal thuis wil hij diens ruilhandel overnemen, maar raakt hij al snel verwikkeld in een dodelijk web van moord en corruptie. Het idee voor de serie is afkomstig van Hardy zelf en zijn vader Chips Hardy, die het verhaal uitwerkte samen met scenarist Steven Knight. De jongste van de twee Hardy's is geen onbekende van Knight, want hij speelde al eerder een bijrol in de door Knight bedachte BBC-serie Peaky Blinders – bij ons in Nederland te zien op Netflix – en de hoofdrol in zijn film Locke. Taboo heeft verder nog bijrollen voor Jonathan Pryce ( Brazil ), Oona Chaplin ( Game of Thrones ), Stephen Graham ( Boardwalk Empire ) en Michael Kelly ( House of Cards ).

In Amerika wordt de serie vanaf 10 januari uitgezonden door FX, maar in Europa gaat hij iets eerder in première. Aan deze kant van de oceaan debuteert de eerste aflevering van Taboo namelijk al op 7 januari op BBC One.