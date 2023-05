De toekomst van Netflix volgens Black Mirror • Nieuws • 22-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoe gaat het gebruik van Netflix er in de toekomst uitzien? De makers van Black Mirror voorspellen hoe binge-watchers er straks bij gaan lopen.

In de fictieve reclamespot zien we hoe Netflix-abonnees wereldwijd naar Black Mirror kijken door middel van speciale lenzen, die beelden rechtstreeks op je netvlies projecteren. Het filmpje is – geheel in de stijl van Black Mirror – ook een waarschuwing; alle gebruikers lijken namelijk volledig van elkaar afgezonderd in hun eigen wereld te leven. Zombies die alleen nog maar series kijken. Heb je na het zien van de reclame zin om nog wat extra series te bingen of ga juist rustiger aandoen met je kijkgedrag, omdat je niet wilt eindigen als de mensen in het spotje? Netflix is in ieder geval niet bang om een beetje de draak met zichzelf te steken. Hoewel de technologie - overigens ook te zien in een aflevering van de serie zelf - momenteel nog sciencefiction is, zijn bedrijven als Samsung en Sony al bezig met zogenaamde ‘smart lenses’.