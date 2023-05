Toby Stephens mag Lost In Space-reboot dragen • Nieuws • 20-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Toby Stephens ( Black Sails , Die Another Day ) heeft getekend voor de hoofdrol in Lost in Space. De reboot van de sciencefictionserie uit de jaren 60 is afkomstig van Netflix.

De Britste acteur speelt astrofysicus John Robinson, de vader van het ruimtereizende gezin dat strandt in een onbekend gedeelte van het universum. De rol werd op televisie gespeeld door Guy Williams en in de jaren 90 nam William Hurt hem over voor de filmversie. Twee van de drie kinderen van het gezin zijn eveneens gecast. Taylor Russell (Falling Skies ) speelt dochter Judy en Maxwell Jenkins ( Sense8 ) neemt de rol van zoon Jack op zich. Wie moeder Maureen en dochter Penny gaan spelen is nog niet bekend. Stephens zal voor de serie herenigd worden met Black Sails -regisseur Neil Marshall ( Game of Thrones ), die verschillende afleveringen van Lost in Space zal regisseren.

De originele serie werd in de jaren 60 bedacht door Irwin Allen, later bekend geworden als de producent van rampenfilms als The Towering Inferno en The Poseidon Adventure. Een aantal jaren na de matig ontvangen speelfilmversie uit de jaren 90, schoot John Woo nog een pilot voor een tv-reboot, maar die leidde niet tot een serie. Van de Netflix-versie zijn in ieder geval sowieso al 10 afleveringen besteld. Zack Estrin ( Prison Break , Charmed ) is de showrunner. De serie moet in 2018 in première gaan.