TNT bestelt pilot van Snowpiercer

Zender TNT geeft groen licht aan een pilot gebaseerd op de film Snowpiercer. Regisseur Joon ho-Bong is dit keer betrokken als producent.

Snowpiercer speelt zich af in een bevroren wereld, waar alle nog levende mensen zich aan boord van een gigantische trein bevinden. In het voertuig is een compleet klassensysteem ontstaan, waarbij de armen op het punt staan om in opstand te komen tegen de rijken. De originele film had rollen voor onder andere Chris Evans, Jamie Bell en Tilda Swinton. Het was de eerste Engelstalige speelfilm van Joon ho-Bong, eerder verantwoordelijk voor de monster movie The Host. De Koreaanse regisseur schreef destijds eveneens het scenario voor de film, maar nu laat hij het schrijfwerk over aan Josh Friedman, bekend van The Sarah Connor Chronicles. Friedman werkt momenteel met James Cameron aan de scripts van de aankomende Avatar -sequels. De pilot van Snowpiercer wordt geproduceerd door Tomorrow Studios, dat op dit moment voor TNT ook bezig is met een televisie-adaptatie van de vampierfilm Let the Right One In