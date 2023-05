Tina Fey schuift aan bij SNL Weekend Update • Nieuws • 19-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse comédienne Tina Fey schoof deze week aan bij de zomereditie van SNL Weekend Update.

Saturday Night Live (SNL) is begonnen aan een zomerstop, maar Weekend Update (gepresenteerd door Colin Jost en Michael Che) gaat desondanks nog even door. Hoewel de rubriek enkel in Amerika wordt uitgezonden, is ze wereldwijd te bekijken via YouTube. In de tweede editie van het nu doordeweekse Weekend Update schoof Tina Fey (30 Rock) aan bij Jost en Che, om te praten over de dramatische gebeurtenissen in Charlottesville en de reactie van president Donald Trump daarop. Fey studeerde af aan de University of Virginia in Charlottesville. Ze maakte jarenlang deel uit van Saturday Night Live, waar ze de Weekend Update deed met Jimmy Fallon en later Amy Poehler.

Het ging dit seizoen erg goed met SNL. Geholpen door Alec Baldwin als Trump scoorde het programma maar liefst 22 Emmy-nominaties . Bekijk ook de overige filmpjes van deze week.