Timothy Spall te zien in Philip K. Dick anthologie

Timothy Spall (Mr. Turner) voegt zich bij de cast van Electric Dreams. De serie is gebaseerd op het werk van auteur Philip K. Dick.

Electric Dreams is – net zoals bijvoorbeeld Black Mirror – een anthologieserie, waarbij elke aflevering een ander (kort)verhaal van de iconische sciencefictionschrijver wordt verfilmd. Spall speelt de hoofdrol in de eerste van de tien afleveringen, getiteld The Commuter. Hij geeft daarin gestalte aan een doodnormale medewerker op een treinstation, die ontdekt dat veel reizigers een trein pakken naar een plaats die helemaal niet zou moeten bestaan. Wanneer hij zelf op onderzoek uitgaat, komt hij oog in oog te staan met een alternatieve realiteit, waar hij geconfronteerd wordt met zijn eigen moeizame relatie met zijn vrouw (Rebecca Manley) en zoon (Anthony Boyle). Spall is onder andere bekend van zijn films met regisseur Mike Leigh (Secrets & Lies, Topsy-Turvy) en was ook te zien in de Harry Potter-serie. Zijn aflevering werd geschreven door Jack Thorne, die onlangs de toneelversie van Harry Potter & The Cursed Child op papier zette.