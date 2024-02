Time: tweede seizoen van Brits gevangenisdrama komt naar BBC First

Bella Ramsey (The Last of Us), Tamara Lawrance (The Long Song) en Jodie Whittaker (Doctor Who) spelen drie vrouwen die kennismaken met het harde leven achter tralies.

Het tweede seizoen van het Britse gevangenisdrama Time gaat zondag 25 februari in première op BBC First. Waar het eerste seizoen draaide om de gedetineerde Mark Cobden (Sean Bean), toont het tweede seizoen het harde leven in de gevangenis door de ogen van een drietal vrouwen die allemaal op dezelfde dag aan hun straf beginnen: de alleenstaande moeder Orla (Jodie Whittaker uit Doctor Who), de aan heroïne verslaafde Kelsey (Bella Ramsey uit The Last of Us) en de tot levenslang veroordeelde Abi (Tamara Lawrence uit The Long Song). Uit het eerste seizoen keert Siobhan Finneran terug als kapelaan Marie-Louise Dell. De reeks werd opnieuw geschreven door Jimmy McGovern (Cracker), die ditmaal hulp kreeg van scenarist Helen Black (Death in Paradise). Het tweede seizoen bestaat wederom uit drie afleveringen.