Tim Robbins in nieuwe serie van Alan Ball

Tim Robbins krijgt de hoofdrol in een nieuwe serie van HBO. Het project is afkomstig van Six Feet Under-bedenker Alan Ball.

Robbins is geen onbekende van HBO; onlangs was hij twee seizoenen lang op de zender te zien in de politieke satire The Brink . De acteur is echter vooral bekend van zijn rol als Andy Dufresne in The Shawshank Redemption en won een Oscar voor zijn bijrol in Mystic River. In de aankomende tragikomedie van Ball krijgt hij gezelschap van Oscarwinnares Holly Hunter ( The Piano ). De momenteel nog titelloze serie volgt een multiraciale familie met Robbins en Hunter als de vader en moeder. Hij is een hoogleraar filosofie en zij werkt als advocate. Samen zorgen ze voor hun drie geadopteerde kinderen uit respectievelijk Vietnam, Somalië en Colombia en een biologische dochter. Robbins' personage krijgt in de serie te kampen met een existentiële crisis en zijn gezin komt extra onder druk te staan, wanneer één van de kinderen dingen lijkt te hallucineren.

Na het succes van Six Feet Under maakte Alan Ball ook True Blood voor HBO. Daarnaast was hij als producent betrokken bij de serie Banshee op Cinemax.