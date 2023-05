Tijdreizen is mogelijk in trailer voor Travelers

Vlak na de release van The OA komt Netflix met nog een sciencefictionserie. Bekijk de trailer voor Travelers.

Travelers is een coproductie van Netflix en het Canadese Showcase. De serie ging op 17 oktober in première in Canada en wordt op 23 december door Netflix beschikbaar gesteld in de rest van de wereld. De serie speelt zich af in een verre toekomst. De laatste mensen op aarde hebben een manier ontdekt om hun bewustzijn terug in de tijd te laten reizen. Een zogenaamde ‘traveler’ neemt dan bezit van het lichaam van iemand in het verleden die op het punt staat te sterven. Een van de tijdreizigers wordt FBI-agent Grant MacLaren, die een team van travelers samenstelt om de aarde te redden. De agent wordt gespeeld door Eric McCormack, vooral bekend van zijn rol in Will & Grace, een serie die binnenkort mogelijk een doorstart maakt . Zijn teamleden worden gespeeld door Mackenzie Porter, Patrick Gilmore, Jared Paul Abrahamson en Nesta Marlee Cooper.