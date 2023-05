The Tick vanaf 25 augustus te zien bij Amazon

Amazon heeft de premièredatum van The Tick nu ook bevestigd voor Nederland. De serie wordt vanaf 25 augustus uitgezonden.

De stripadaptatie speelt zich af in een wereld waar superhelden al tientallen jaren bestaan. Een accountant ontdekt dat zijn stad geregeerd wordt door een superschurk. Terwijl hij worstelt om de samenzwering bloot te leggen, komt hij in aanraking met een vreemde, blauwe superheld: The Tick. Mensen die zijn opgegroeid in de jaren negentig zullen het personage nog kennen van de gelijknamige animatieserie. Toch is ook de Amazon-versie niet de eerste live-action-adaptatie. Het personage The Tick kreeg in 2001 al eens een sitcom op Fox, met een hoofdrol voor Patrick Warburton ( A Series of Unfortunate Events ). Dit keer wordt de superheld gestalte gegeven door Peter Serafinowicz.