The Tick S01: weinig diepgang, maar uitstekende grappen • Amazon , Recensie • 25-08-2017

De fonkelblauwe superheld spuwt op Amazon Prime geestige oneliners.

The Tick werd in 1986 tot leven gebracht door striptekenaar Ben Edlund. Sindsdien verschenen er – inclusief deze nieuwe serie – drie bewerkingen op televisie (waaronder een tekenfilmserie). Ze zijn allemaal geproduceerd en bedacht door de kunstenaar, die zich de laatste tien jaar ook mag rekenen tot de groep veelgevraagde televisiescenaristen in de Verenigde Staten. Zo schreef hij afleveringen van superheldenseries als Gotham en Powers. Het is derhalve geen verrassing dat Amazon, op zoek naar origineel materiaal, terecht kwam bij Edlund. En bij regisseur Wally Pfister (bekend van zijn werk als cameraman voor Christopher Nolan): hij regisseerde de eerste twee afleveringen.

Superhelden zijn immers goed voor de kijkcijfers. En Edlunds superheld onderscheidt zich ook nog eens van de rest. The Tick, vertolkt door Peter Serafinowicz, neemt zichzelf amper serieus en lijdt ook nog eens aan geheugenverlies. Waardoor de oneliners die de fonkelblauwe verschijning met een baritonstem uitspuwt, ronduit geestig zijn. Zoals wanneer tegenstander Lint (Yara Martinez) zich tijdens een gevecht afvraagt waarom The Tick niet wil sterven. ‘Omdat ik dat niet wil.’ De superheld gaat vaker in gesprek met criminelen, die hij plechtig aanspreekt. ‘Misdadiger, u gaat de strijd aan met The Tick.’ Waarop hij in gevechten bijkans onverwoestbaar oogt wanneer hij de ene kogel na de andere weet af te weren.

In dit onderhoudende eerste seizoen – de zes afleveringen zijn zo voorbij – maken we tevens kennis met de protegé van The Tick, de nerd Arthur Everest (Griffin Newman). Hij ontpopt zich gaandeweg als het hulpje, gedost in een vlinderpak waarmee hij kan vliegen. Everest is in het dagelijks leven accountant maar wordt al sinds zijn jeugd achternagezeten door een traumatische ervaring: zijn vader werd gedood door crimineel The Terror (een fijne rol van Jackie Earle Haley). Die daad moet gewroken worden, hoewel de misdadiger al enige tijd vermist is – natuurlijk zal hij weer worden gevonden, dat kan niet anders.

En dan wordt Everest tussendoor voortdurend gestoord door zijn dus Dot (Valorie Curry uit The Following) die zich ernstig zorgen maakt om haar broertje. Waardoor The Tick ook af en toe aanvoelt als een coming of age-drama. Hoewel vooral de dialoog, de grappen, vaak goed uit de verf komen – verwacht geen diepzinnig verhaal. Zoals wanneer de chaotisch ogende Everest een kruidenier aanspreekt op het feit dat hij wekelijks de georganiseerde misdaad betaalt om zijn winkel te beveiligen. De kruidenier dient hem van repliek: ‘Die zijn tenminste georganiseerd.’

The Tick S01, vanaf 25 augustus bij Amazon Prime