The Young Pope S01E01: Jude Law als een arrogante en controversiële paus • Recensie • 24-10-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

De eerste The Young Pope bevat prachtige, groteske beelden en veelzeggende scènes waarin vooral gezwegen wordt. Maar het echte machtsspel moet nog beginnen.

Zoals House of Cards, The Sopranos en Mad Men volgt ook The Young Pope een man die opklimt in een prestigieuze organisatie, waarin Jude Law de eerste Amerikaanse paus speelt, Lenny Belardo Pius XIII, slechts zevenenveertig jaar oud.

The Young Pope begint met een shot van een stapel duizenden naakte baby’s midden in Piazza San Marco in Venetië, waaronder een man in een wit gewaad uit kruipt en de kijker op een bizarre manier geïntroduceerd wordt met de eerste Amerikaanse paus, Lenny Belardo (Jude Law), slechts zevenveertig jaar oud. Het komt dan ook niet als een verbazing dat de serie geregisseerd is door Paolo Sorrentino, die zijn grenzeloze fantasie voor het eerst naar het tv-scherm vertaalt. De prachtige, groteske beelden, de surrealiteit en de zwijgende scènes – het is wat we van hem gewend zijn, net als het feit dat hij een kijkje geeft achter de schermen van een intrigerende kring personen.

Sorrentino wordt bijgestaan door een van zijn vaste cinematografen, Luca Bigazzi. De muziek van Lele Marchitelli benadrukt de traagheid of absurditeit van de vreemde, beklemmende beelden. De combinatie biedt een majestueus en ietwat enge voorstelling van Vaticaanstad, waarin de prachtige architectuur in bijna elk shot benadrukt wordt en de kijker wordt voorzien van extravagante visuele traktaties.

Het Vaticaan blijkt uit een wirwar van diplomatieke spelletjes te bestaan. Het feit dat Lenny het op zo’n vroege leeftijd al tot paus heeft geschopt, heeft niets te maken met goddelijke interventie, maar met de intriges van kardinaal Voiello (Silvio Orlando). Hij had gedacht Lenny te kunnen manipuleren en zo zijn eigen macht te kunnen vergroten, maar komt erachter dat dit een stuk moeilijker is dan hij had verwacht.

Lenny is arrogant, eist een Cherry Coke Zero als ontbijt en beweert zelf niet in God te geloven. Hij doet het anti-rookbeleid van zijn voorganger teniet, maar maakt duidelijk dat alleen hij sigaretten mag opsteken. Hij geeft een non een standje wanneer zij hem een kus op zijn voorhoofd geeft, en is enorm ijdel: in wapperende witte gewaden en breedgerande hoeden beweegt hij zich door het Vaticaan voort.

Jude Law is geknipt voor deze rol. Zijn charmante lach en slinkse houding passen perfect bij het karakter van Lenny. Door de absurde dromen wordt een kijkje gegeven in Lenny’s duistere, verontrustende brein, dat een stuk conservatiever blijkt dan die van een paus ooit tevoren. De kardinalen wantrouwen deze nieuwe paus, en proberen de touwtjes weer in handen te nemen, maar Lenny stelt Sister Mary (Diane Keaton) aan als consiglière. Zij blijkt hem te hebben opgevoed nadat hij door zijn ouders bij haar is achtergelaten, wat langzaamaan door flashbacks duidelijk wordt.

The Young Pope handelt over de aan- of afwezigheid van God, hoe macht gepraktiseerd kan worden in een omgeving waarin bescheidenheid gepreekt wordt, en de grenzen van het goddelijke. Sorrentino lijkt het katholieke geloof en tegelijk bepaalde Amerikaanse gewoonten belachelijk te maken. De controversiële satire gaat over een honger naar macht, politieke manoeuvres, chantage en verraad. In de eerste aflevering worden voornamelijk de karakters en hun relaties geschetst; het echte machtsspel moet nog beginnen.

The Young Pope, vanaf 21 oktober op Sky Atlantic