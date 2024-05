The Witcher: eerste blik op Liam Hemsworth als Geralt of Rivia

Netflix onthulde vandaag een eerste blik op de nieuwe hoofdrolspeler van The Witcher. De rol van Geralt of Rivia werd in de eerste drie seizoenen gespeeld door Henry Cavill (The Tudors), maar met ingang van seizoen vier neemt Liam Hemsworth (The Hunger Games) die taak van hem over. Het vierde en vijfde seizoen van de fantasyserie worden nu gelijktijdig opgenomen in Engeland. Het vijfde seizoen wordt tevens het laatste seizoen. Hemsworth is overigens niet het enige nieuwe gezicht in de cast: Laurence Fishburne (The Matrix) geeft gestalte aan Regis, een wijze medicus met een mysterieus verleden, Sharlto Copley (District 9) speelt de beruchte premiejager Leo Bonhart, James Purefoy (The Following) zal te zien zijn als Skellen, een hooggeplaatste spion en adviseur van Emhyr, en Danny Woodburn (Watchmen) is gecast als de kleine Zoltan. Het is nog niet bekend wanneer het vierde en het vijfde seizoen van The Witcher op Netflix verschijnen.