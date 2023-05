The White Princess heeft eerste trailer • Nieuws • 11-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The White Queen heeft een opvolger in de vorm van The White Princess. Bekijk Michelle Fairley en Essie Davis in de trailer.

The White Princess is net als de miniserie The White Queen gebaseerd op een boek van Philippa Gregory en vertelt een nieuw verhaal over geweld, liefde en verraad in het Middeleeuwse Engeland. De verfilming is dit keer echter niet afkomstig van de BBC, maar van het Amerikaanse betaalkanaal Starz. The White Princess speelt zich af aan het einde van de zogenoemde Rozenoorlog (die van 1455 tot 1487 gevoerd werd door de adellijke huizen Lancaster en York), wanneer Elizabeth van York (Jodie Comer), de dochter van The White Queen uit de vorige serie, wordt uitgehuwelijkt aan de toekomstige koning Hendrik VII (Jacob Collins-Levy). Vervolgens dreigt ze als pion gebruikt te worden in de machtsspelletjes tussen haar eigen moeder (Davis, vorig seizoen te zien als Lady Crane in Game of Thrones) en de moeder van haar echtgenoot (Fairley, een paar seizoen geleden te zien als Catelyn Stark in Game of Thrones).

Emma Frost ( The Man in the High Castle , de Britse versie van Shameless) keert na The White Queen opnieuw terug als showrunner van The White Princess. De eerste van de acht afleveringen is op 16 april te zien op Starz.