The Whirlwind S01E01: knullig maar intrigerend politiek steekspel Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Wanneer de Zuid-Koreaanse president dreigt te sterven breekt er achter zijn rug een machtsstrijd uit.

Premier Park Dong-ho (Sol Kyung-gu) heeft president Jang II-jun jarenlang door dik en dun gesteund. Toen Jang vijf jaar eerder een hartaanval kreeg, hielp Park hem direct door hem te reanimeren. Maar Dong is Jangs corruptie zat. Met lede ogen zag hij al die jaren aan hoe de band tussen Dong en het bedrijfsleven almaar inniger werd. In de openingsscène van The Whirlwind (Dolpung) is te zien hoe de premier iets in het drankje van Jang doet, waarna de president neerstort. ‘We hebben hem niet vermoord, we hebben het land gered’, prevelt Dong even later tegen een complotgenoot. Maar slecht nieuws volgt al snel: Jang leeft nog.

Terwijl Jang onder het mes gaat, en twintig procent kans heeft om te overleven, probeert Dongs aartsvijand, vicepremier Jeong Soo-jin (Kim Hee-ae) de couppoging van haar collega in de openbaarheid te brengen. Maar Dong beschikt ook over informatie die de carrière van Jeong in gevaar kan brengen. Zo ontstaat al vanaf de eerste minuut een politiek steekspel waarin een idealist (Dong) het opneemt tegen een opportunist (Jeong). Die tegenstelling is overigens door de makers erg aangedikt, waardoor het soms moeilijk is om Dong, die zich gedraagt als een soort verlosser, serieus te nemen. Waarom duurde het zo lang voordat hij tot inkeer kwam?

Fascinerend aan de serie daarentegen is de rol van de president: als hij het overleeft, kan dat weer ernstige implicaties hebben voor Dong: Jang schroomt niet om tegenstanders te laten vermoorden. Maar zolang hij op de operatietafel ligt, is alles mogelijk. The Whirlwind speelt naarstig in op die spanning, met in de hoofdrol twee strategen die in hun hoofd druk bezig zijn schaakstukken te verzetten. Boven alles zegt de serie ook iets universeels over politiek: ga je de politiek in om verzekerd te zijn van een baan? Of volg je je idealen?