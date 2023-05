The Walking Dead krijgt achtste seizoen van AMC

AMC geeft een achtste seizoen aan The Walking Dead. Door de nog altijd hoge kijkcijfers zat het er al aan te komen, maar nu is het door de zender officieel gemaakt.

Het nieuws over de verlenging werd bekend gemaakt tijdens een speciale uitzending waarin werd teruggeblikt op de voorgaande seizoenen. Op zondag 23 oktober gaat in Amerika het zevende seizoen in première. In Nederland kunnen we een dag later kijken naar de seizoensopener; de nieuwe reeks gaat bij ons namelijk op maandag 24 oktober van start op Fox. Dan zien ook wij hoe het verder gaat na de cliffhanger aan het einde van het zesde seizoen, toen Negan (Jeffrey Dean Morgan) één van de personages te grazen nam met een honkbalknuppel. Bekijk hier alvast een trailer voor het zevende seizoen . De achtste reeks gaat in 2017 in première, waarschijnlijk wederom in oktober. In Amerika zal dan na elke uitzending ook weer een aflevering van Talking Dead volgen. In die show blikt presentator Chris Hardwick wekelijks terug op de gebeurtenissen in The Walking Dead.