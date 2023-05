The Walking Dead gaat filmversie krijgen

Er zal uiteindelijk ooit een filmversie van The Walking Dead gaan komen. Showrunner Scott Gimple ziet een uitstapje naar de bioscoop als onvermijdelijk.

Gimple vertelde in gesprek met ComicBook.com dat er regelmatig aan hem gevraagd wordt of er ooit een speelfilm van The Walking Dead gemaakt zal worden. ‘Ik ben er zeker van dat het op een dag, op welke manier dan ook, gaat gebeuren’, liet Gimple weten. ‘Het zou denk ik echt heel erg gaaf zijn.’ Of het dan gaat om een een prequel, een spin-off – die er op televisie al een is – of iets met de huidige cast, liet de showrunner in het midden. Wel suggereerde hij als grap dat hij dan graag William Shatner en Edward James Olmos de rollen van Andrew Lincoln en Norman Reedus zou laten spelen. Het idee voor een Walking Dead-film werd in het verleden al eens geopperd aan Lincoln, die in de serie gestalte geeft aan Rick Grimes. Hij liet destijds weten het een fantastisch idee te vinden, ook omdat er dan mogelijk op andere locaties – bijvoorbeeld in de sneeuw – gefilmd zou kunnen worden. Voorlopig is The Walking Dead enkel nog te zien op televisie; de serie is al zeker van een achtste seizoen