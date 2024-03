The Wages of Fear: bij vlagen zinderende thriller zonder impact

Ergens in een door oorlog geteisterd gebied in het Midden-Oosten staat een oliebron in de hens. En er is maar een oplossing om het vuur te doven: een team moet er een lading nitroglycerine in kieperen. Probleem: dat explosieve goedje bevindt zich zo’n 500 mijl (800 kilometer) verderop en niemand wil deze klus klaren. Als een kwaadwillende tiran het gezin van huurling Alex (Alban Lenoir ziet er met zijn vierkante kop uit als de Franse Frank Grillo) bedreigt, dan zit er niets anders op. Alex begint met een groep (met ook rollen van Franck Gastambide en Ana Girardot) aan een gevaarlijke missie.

Zeker als je over enige filmkennis beschikt is het niet zo moeilijk om te concluderen dat The Wages of Fear (La Salaire de la Peur) een remake is van de gelijknamige Franse klassieker uit 1953, geregisseerd door Henri-George Clouzot. Geïnspireerd door die film maakte William Friedkin in 1977 Sorcerer. Die thriller staat bekend om een uitgesponnen scène waarin de helden tergend langzaam over een hangbrug rijden, in de hoop hun lading niet te laten exploderen. Zo’n scène ontbreekt goeddeels in de nieuwe The Wages of Fear; in plaats daarvan nemen Alex en consorten het onderweg vooral op tegen terroristen die het gemunt hebben op de Fransman.