The Undeclared War S01E01-02: jonge hacker belandt in nijpend conflict Canvas , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Peacock

Britse thrillerreeks over een internetcrisis in Groot-Brittannië is bij vlagen spannend, omdat de makers speelse alternatieven hebben gevonden voor het verbeelden van hacken.

Studente Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) is goed met computers. In de openingsscène van de eerste aflevering van The Undeclared War is te zien hoe ze een hackerswedstrijd op een haartje na verliest. Scenarist Peter Kominsky (The Warriors; Wolf Hall) duikt in Parvins psyche om te zien hoe hacken er voor haar uitziet: dat levert esthetische gelijkenissen op met Alice in Wonderland. Terwijl de jonge Britse zich begeeft achter een pc in een donkere ruimte, gebeuren er in haar hoofd allerlei kleurrijke taferelen. Zo’n benadering blijkt ook broodnodig: uitsluitend naar cijfertjes op een beeldscherm staren sorteert geen zinderend effect, en The Undeclared War is een thriller.

Dat Parvin een talent is wordt ook gezien door de GCHQ (Government Communications Headquarters): een geheime dienst die zich bezighoudt met het vergaren van informatie, onder meer van het internet. Parvin mag daar een jaar stage lopen en op het moment dat ze voor het eerst aan het werk gaat ligt Groot-Brittannië onder vuur; een hacker heeft het internet lamgelegd. De volgende wending laat zich raden: Parvin weet, ondanks haar gebrek aan professionele ervaring, een doorbraak in deze zaak te forceren. Haar baas (Simon Pegg) neemt haar vervolgens mee naar een vergadering voor hoge piefen, maar haar nieuwbakken collega’s beginnen haar meteen te wantrouwen.

© Peacock

Want Parvin zet hen in een kwaad daglicht. Terwijl de crisis voortduurt begint ze zich steeds meer een paria te voelen en zoekt ze toenadering tot eenling John (Mark Rylance). Ondertussen gebruikt Kominsky meermaals de bovengenoemde verbeeldingstechniek, door bijvoorbeeld te laten zien hoe een zoektocht op het internet er voor Parvin uitziet als in een telefooncel door telefoonboeken struinen.

© Peacock

Dat is dan ook direct het meest spannende aspect van The Undeclared War. Ja, op een gegeven moment dient zich wel een conflict aan (denk aan de Koude Oorlog) dat doet denken aan eightiesklassieker War Games (1983), maar de makers blijven worstelen met het feit dat hacken an sich er niet erg spannend uitziet. Hoewel natuurlijk de mogelijkheid bestaat dat digitale activiteiten op een gegeven moment worden verruild voor fysieke bezigheden – de mogelijkheid van een conventionele oorlog. Maar vooralsnog zijn het vooral de speelse scènes in Parvins psyche en het acteerwerk van Khalique-Brown die The Undeclared War de moeite waard maken.