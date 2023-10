The Tailor (Terzi): derde seizoen verschijnt in november op Netflix

Vanaf 3 november kun je bij Netflix kijken naar nieuwe afleveringen van The Tailor (of: Terzi). De Turkse dramaserie werd destijds in zijn geheel opgenomen, waarna de reeks in drie seizoenen werd gesplitst. The Tailor draait om de talentvolle kleermaker Peyami (Çagatay Ulusoy, eerder al op Netflix te zien in de serie The Protector), die een trouwjurk maakt voor Esvet (Sifanur Gül), de aanstaande bruid van zijn schimmige vriend Dimitri (Salih Bademci). Er is wel een complicatie: die aanstaande bruid is tevens de liefde van zijn leven. Verder draagt Peyami ook de zorg voor zijn verstandelijk beperkte vader Mustafa (Olgun Şimşek), die het denkvermogen van een kind heeft. In het derde seizoen worden de gevoelens die Peyami voor Esvet koestert steeds intenser, waardoor hij uiteindelijk moet kiezen tussen zijn liefde voor haar en zijn vriendschap met Dimitri.