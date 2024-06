The Suspect S01: mysterieuze, eigenaardige hoofdpersoon NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Acteur Aidan Turner speelt in ingenieus geschreven misdaaddrama een klinisch psycholoog die verdacht wordt van moord.

Acteur Aidan Turner, bekend vanThe Hobbit trilogie, speelt in het vijfdelige The Suspect een klinisch psycholoog die ogenschijnlijk een en ander op zijn kerfstok heeft. Wat in ieder geval niet meehelpt, is dat Joe O’Loughlin (Turner) er ietwat eigenaardig uitziet. O’Loughlins pikzwarte baard geeft hem iets mysterieus. Evenals zijn piekfijne kledingstijl. Hij ziet er simpelweg uit als iemand die voortdurend de touwtjes in handen wil houden. Maar al aan het begin van deze reeks blijkt dat vrijwel onmogelijk, als de psycholoog wordt gearresteerd op verdenking van een moord.

Een jonge vrouw is met 21 messteken in een ondiep graf gevonden. O’Loughlin duikt ineens op in het mortuarium, om haar stoffelijk overschot eens van dichterbij te bekijken. Hij blijkt haar te kennen, maar tegen de politie is hij zeer spaarzaam met het delen van informatie. Ook heeft O’Loughlin een cliënt die mogelijkerwijs de dader zou kunnen zijn, gezien diens buitengewoon psychotische bespiegelingen tijdens therapiesessies. Maar de psycholoog is onlangs gediagnosticeerd met Parkinson en kijkt ook nog weleens te diep in het glaasje – zou hij uit wanhoop de daad hebben gepleegd?

Scenarist Peter Berry houdt alle mogelijkheden open. Op sommige momenten probeert hij de kijker te laten sympathiseren met de hoofdpersoon, even later volgt weer een verdachtmaking. Zo blijkt O’Loughlin bepaalde cruciale informatie ook voor zijn vrouw te verzwijgen en zaagt hij zelf stevig aan de stoelpoten van zijn eigen bestaan. The Suspect is gefilmd in een enigszins sociaal-realistische stijl, maar voelt af en toe dankzij O’Louglins troebele perspectief op de zaken, als een koortsdroom. En eerlijk is eerlijk: ook als hij het niet heeft gedaan, wil je als kijker toch graag weten wie hem dan erin probeert te luizen.