The Strain op FX sluit af met een vierde seizoen

Het vampierdrama The Strain op FX zal in 2017 ten einde komen. De zender bevestigde dat het vierde seizoen tevens het laatste seizoen zal zijn.

The Strain werd in 2014 opgezet door Carlton Cuse, ooit één van de twee showrunners van het succesvolle Lost. Cuse baseerde de serie op de gelijknamige boekenreeks, die auteur Chuck Hogan ( The Town ) schreef in samenwerking met regisseur Guillermo Del Toro ( Pan’s Labyrinth ). Cuse liet weten dat hij aan het begin van de verfilming drie seizoenen in zijn hoofd had zitten, maar volgens hem bleek het verhaal vervolgens zo rijk aan materiaal, dat het idee ontstond om meer afleveringen te maken. In overleg met Hogan en Del Toro werd besloten dat het resterende verhaal in nog één afsluitend seizoen het best tot zijn recht zou komen. Het derde seizoen van The Strain is momenteel nog bezig op FX. Lees ook onze recensie van de eerste aflevering uit die derde reeks.