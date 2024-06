The Sketch Artist S01E01-02: prima Canadees misdaaddrama NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

© RÉPÔ

De uitstekende afwisseling van zware thema’s (een psychopaat die kinderen ontvoert) en trefzekere humor valt op, in in Quebec gesitueerd misdaaddrama over een getalenteerde politie-unit.

Misdaaddrama’s uit het Frans sprekende deel van Canada zijn behoorlijk zeldzaam op de Nederlandse televisie: The Sketch Artist (Portrait-robot) is evenwel een welkome afwisseling. De hoofdpersoon in deze serie, die zich afspeelt in Montreal, is Éve Garance (Rachel Graton): een ‘forensische schetstekenaar’ die kraakheldere tekeningen van verdachten uit haar potlood tovert door zich op bijna transcendente wijze in omschrijvingen van verdachten te verplaatsen. Garance heeft ook een drive: haar zoontje William raakte vijf jaar eerder vermist. In het eerste seizoen gaat ze met haar collega’s, een bont gezelschap, op zoek naar een psychopaat die kinderen kidnapt en misbruikt.

Garance zit in een team met onder meer rechercheur Bernard Dupin (Rémy Girard), die zich al snel etaleert als zeurkous en casual racist. Zo vertelt hij aan zijn nieuwe pupil, forensisch specialist Anto (Adrien Bélugou), dat hij eigenlijk een hekel heeft aan iedereen – ja, ook aan mensen zoals hem, met een kleurtje. De drie worden geleid door Maryse Ferron (Sophie Lorain), een agente die zich vanwege een bottenziekte verplaatst in een rolstoel. Dat laatste gegeven levert al snel een pijnlijk moment op wanneer Anto tijdens zijn eerste ontmoeting met Ferron zoiets zegt als ‘ik ren er wel achteraan’, om vervolgens te concluderen dat zijn collega dat sowieso niet kan.

© RÉPÔ

In The Sketch Artist wordt dat soort wrange en al dan niet onbedoelde humor (Bélugou zet een lekker ad rem typetje neer) voortdurend afgewisseld met serieuzere materie. Op fijnzinnige wijze laten de makers de duistere wolken steeds opklaren met goede grappen. Daarmee creëren ze ademruimte, en die heb je als kijker toch ook echt wel nodig, aangezien The Sketch Artist ook af en toe laat zien waartoe de mens wel niet in staat is. Ten aanzien van dat laatste doet de serie af en toe ook denken aan titels als True Detective. Hoewel The Sketch Artist evident niet kan tippen aan het niveau van die televisieklassieker, bewijzen de makers dat men in Canada prima misdaaddrama’s kan maken.