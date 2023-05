The Sinner van USA onthult eerste trailer • Nieuws • 20-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jessica Biel gaat op onverklaarbare wijze door het lint in The Sinner. Zender USA gaf de eerste beelden vrij.

Biel speelt de liefdevolle moeder Cora, die samen met haar man en kind een dagje naar het strand gaat. Daar gebeurt iets wat niemand aan zag komen; vanuit het niets valt ze met een mes een onbekende man aan en pleegt ze in het openbaar een moord. Cora heeft echter geen idee waarom ze deed wat ze deed en detective Harry Ambrose (Bill Pullman uit Independence Day ) raakt gefascineerd door het ontbreken van een duidelijk motief. Hij besluit Cora te helpen en samen stuiten ze op een aantal gewelddadige geheimen, die diep weggestopt zaten in haar geheugen. The Sinner is gebaseerd op het gelijknamige boek van Petra Hammesfahr en werd door scenarist Derek Simonds ( When We Rise ) bewerkt tot televisiescript. Biel zal voor de serie eveneens aantreden als producent. De actrice kende haar start op televisie in het familiedrama 7th Heaven en had onlangs nog gastrolletjes in onder meer New Girl en Bojack Horseman.

Het eerste seizoen van The Sinner gaat later dit jaar in première op USA. Of de twee andere recente pilots van de zender – Damnation van James Mangold en The Tap van Rob Reiner – straks ook complete seizoenen krijgen is nog onbekend.