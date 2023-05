The Simpsons nadert afleveringen-record • Nieuws • 07-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De animatieserie The Simpsons is door Fox verlengd met een 29ste en een 30ste seizoen. Het totaal aantal afleveringen zal daarmee op 669 komen te staan.

The Simpsons gaat op deze manier een bijzondere mijlpaal bereiken; hij zal uiteindelijk het record van meeste afleveringen voor een gescripte tv-serie in handen krijgen. Dat record staat momenteel op naam van de western-serie Gunsmoke , met 635 afleveringen. The Simpsons bereikte onlangs al de mijlpaal van de 600 afleveringen, dat gevierd werd met onder meer een bezoekje van Jimmy Kimmel aan Springfield . Bijna 30 jaar na de start van het programma wordt de tekenfilm nog altijd zeer goed bekeken. Hoewel het er vorig jaar even op leek dat stemacteur Harry Shearer de serie ging verlaten, is de vaste kern van de cast na al die jaren toch behouden gebleven. Volgens producent James L. Brooks wil Fox tevens graag een tweede bioscoopfilm over de gele familie maken. De eerste film uit 2007 bracht wereldwijd ruim 500 miljoen dollar op.

The Simpsons debuteerden ooit in The Tracey Ullman Show en kregen in 1989 hun eigen tekenfilm op Fox. De serie won tot nu toe 32 Emmy's.