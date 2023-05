The Simpsons debuteert extra lange aflevering

Fox zendt op 15 januari een 60 minuten durende aflevering van The Simpsons uit. Taraji P. Henson en Keegan-Michael Key hebben gastrollen.

Het is voor het eerst in de 28-jarige geschiedenis van de serie, dat de makers met een extra lange aflevering op de proppen komen. In ‘The Great Phatsby’ wordt de schatrijke Mr. Burns ( Harry Shearer ) opgelicht door een mysterieuze muziekmagnaat en raakt hij zijn gehele fortuin kwijt. Met hulp van Praline – de ex-vrouw van de muziekmagnaat – en Jazzy James – een aan lager wal geraakte rapper – probeert hij wraak te nemen. De stem van Praline wordt gedaan door Taraji P. Henson en ze is uiteraard gemodelleerd naar Hensons personage in het eveneens op Fox te bekijken Empire . Keegan-Michael Key is in de aflevering te horen als Jazzy James. Key is vooral bekend van de sketchshow Key & Peele op Comedy Central en speelde tevens een gastrol in Fargo. Komend jaar is hij op Netflix te zien in de midlifecrisis komedie Friends from College