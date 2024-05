The Sandhamn Murders: zesde seizoen start in augustus bij de NPO

Het zesde seizoen van The Sandhamn Murders heeft een nieuwe startdatum bij de NPO: vanaf zaterdag 17 augustus is het zesde seizoen wekelijks te volgen op NPO 3 en NPO Start, terwijl alle afleveringen vanaf 15 augustus al te streamen zijn via NPO Plus. De zesde reeks van de Zweedse misdaadserie werd eerder aangekondigd voor december 2023, maar moest toen uiteindelijk plaatsmaken voor The Ex-Wife. Technisch gezien gaat het overigens om het negende seizoen, want de NPO gebruikt een andere nummering waarbij enkele van de eerdere seizoenen werden samengevoegd. In de aflevering die te zien is op 17 augustus stuit Nora (Alexandra Rapaport) op het strand op een bewusteloze vrouw genaamd Nadia, die ze mee naar huis neemt. Nadia vertelt te zijn ontsnapt van een vrachtschip, waar ze samen met andere Tunesische vrouwen gevangen werd gehouden door mensensmokkelaars. Het zesde seizoen van The Sandhamn Murders bestaat uit drie nieuwe zaken, verdeeld over zes afleveringen.