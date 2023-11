The Sandhamn Murders: zesde seizoen komt in december naar de NPO

© TV4 / C More Film

Het zesde seizoen van The Sandhamn Murders komt volgende maand naar de NPO: de volledige reeks is vanaf donderdag 14 december beschikbaar op NPO Plus en de nieuwe afleveringen zijn vervolgens vanaf zaterdag 16 december te zien op NPO 3. Technisch gezien gaat het overigens om het negende seizoen van de Zweedse misdaadserie, want de NPO gebruikt een andere nummering waarbij enkele van de eerdere seizoenen werden samengevoegd. De aanstaande reeks opent met een aflevering waarin Nora Linde (Alexandra Rapaport) op het strand een bewusteloze vrouw aantreft. Ze blijkt te zijn ontsnapt uit een vrachtschip, waar ze met andere Tunesische vrouwen gevangen werd gehouden door mensensmokkelaars. Het nieuwe seizoen werd, net als het vorige seizoen, geschreven door Sara Heldt (Another Time, Another Life).