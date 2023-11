The Sandhamn Murders: première van zesde seizoen uitgesteld door de NPO

De onlangs aangekondigde première van het zesde seizoen van The Sandhamn Murders is door de NPO uitgesteld: de reeks zou eigenlijk in december te zien zijn op televisie en op NPO Plus, maar is inmiddels uit het schema verwijderd. De Britse thrillerserie The Ex-Wife staat nu ingepland op de data (14 december NPO Plus en 16 december NPO 3) waar voorheen The Sandhamn Murders stond. Wanneer de zesde reeks van de Zweedse misdaadserie alsnog bij de NPO verschijnt is niet bekend. In The Sandhamn Murders onderzoeken Nora Linde (Alexandra Rapaport) en Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broch) misdrijven op het Zweedse eilandje waar de titel naar verwijst. De eerste zaak van het zesde seizoen draait om een bewusteloze vrouw die wordt gevonden op het strand. Overigens zijn de eerdere vijf seizoenen van de serie nu te zien op NPO Plus.