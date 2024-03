The Rookie S06E01: hangt van ongeloofwaardigheden aan elkaar Net5 , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 3665 keer bekeken • bewaren

© ABC / Lionsgate / Disney

Politieserie en vehikel voor Nathan Fillion moet het al jaren niet per se hebben van subtiliteit.

Televisieregisseur Bill Roe (The Blacklist; S.W.A.T.) wreef zich vast in zijn handen toen hij het scenario zag voor de eerste aflevering van het zesde seizoen van The Rookie. Scenarist Alexi Hawley schreef namelijk al dan niet bewust een ode aan Michael Manns Heat (1995). Inclusief een bloederige roofoverval die leidt tot een schietpartij in Los Angeles op klaarlichte dag.

John Nolan (Nathan Fillion) krijgt zoals gewoonlijk nogal wat op zijn bordje, terwijl hij op het punt staat te trouwen met Bailey (Jenna Dewan). Hawley trekt in die zin, qua grote en kleine tragedies, alle registers open. Dat leidt tot een overmaat aan verhaalwendingen: Lucy (Melissa O’Neil) wil graag haar examen halen om rechercheur te worden; de airconditioning in het huis van Nolan en Bailey is uitgevallen. Naarstig proberen de makers aan het begin van het nieuwe seizoen alle kaarten opnieuw te schudden. Dat levert een narratieve chaos op.

© ABC / Lionsgate / Disney

Daarnaast hangt de plot van ongeloofwaardigheden aan elkaar. Zodra het onderzoek naar de roofoverval (die een wel erg magere knipoog blijkt naar Manns epos) wordt gestart, wordt een video gevonden die kennelijk is gefilmd in een privévliegtuig. Een van de jonge agenten meldt zich: hij weet precies het merk van het luchtvaartuig. Dat is namelijk onderdeel van zijn hobby. Hoewel je Hawley hier ook van luiheid zou kunnen betichten. Hij heeft even snel een excuus nodig om het verhaal in een nieuwe fase te lanceren en breekt de tweede akte opzichtig open met een breekijzer. The Rookie moet het sowieso al jaren niet echt hebben van subtiliteit: Fillions personage wordt steevast voorgespiegeld als een ouderwetse held.

Een Zorro, maar dan zonder masker en met conservatieve denkbeelden.