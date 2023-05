The Rise and Fall of El Chapo: Uitkijken naar Narcos S2 • 09-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

El Chapo, de Mexicaanse volksheld en staatsvijand nummer een, lijkt opvallend veel op die andere befaamde drugsbaron: Pablo Escobar. Zo blijkt uit de docu The rise and fall of El Chapo.

Joaquin ‘El Chapo’ Guzman werd begin dit jaar wederom gearresteerd. Nadat hij was geïnterviewd door acteur Sean Penn, voor een artikel in het tijdschrift Rolling Stone. Het Mexicaanse leger traceerde zijn verblijfplaats, waarop een vuurgevecht uitbrak. De beroemde tunnelbouwer wist in 2015 nog succesvol te ontsnappen uit zijn zwaarbeveiligde cel. Zo wist hij lange tijd uit handen van het Mexicaanse leger te blijven, en overleefde hij door de jaren allerlei netelige situaties. In de documentaire wordt hij vergeleken met een kat met negen levens. De leider van het Sinaloa-kartel is decennialang eigenhandig verantwoordelijk voor grootschalige drugssmokkel en bloedige vetes. In The rise and fall of El Chapo wordt belicht hoe de innovatieve sociopaat een groot deel van de Amerikaanse drugswereld controleert. In het Amerikaanse Middenwesten was tot voor kort ongeveer driekwart van de harddrugs afkomstig van zijn kartel.

El Chapo wordt vergeleken met die andere drugsbaron: Pablo Escobar. El Chapo is net als Escobar verworden tot een mythisch figuur, een ware volksheld. Beide gangsters bouwden een gigantisch imperium en oogden onverslaanbaar. Hoewel uit interviews blijkt dat El Chapo nog meedogenlozer was: ‘Escobar is een koorknaapje vergeleken met El Chapo.’ Dit carrièreoverzicht van El Chapo is dan ook een prettig voorgerecht voor het tweede seizoen van Narcos , over het leven van Escobar. Overigens komen geïnterviewde inspecteurs en journalisten in The rise and fall of El Chapo ook tot een remedie voor de drugsproblematiek: stop met het gebruiken van drugs. Was het maar zo eenvoudig. Niet voor niets zijn beroepscriminelen als Escobar en El Chapo volksheld én staatsvijand.

The rise and fall of El Chapo wordt in augustus uitgezonden door History Channel

Narcos S2 komt op 2 september beschikbaar op Netflix