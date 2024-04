The Responder: eerste blik op tweede seizoen van BBC-serie met Martin Freeman

De BBC onthulde de allereerste beelden van het tweede seizoen van The Responder. Het rauwe politiedrama met Martin Freeman (Sherlock) heeft nog geen Nederlandse premièredatum, maar is vanaf zondag 5 mei wel alvast te zien op BBC One. Freeman geeft in The Responder gestalte aan de geplaagde agent Chris Carson. In het tweede seizoen doet Carson zijn best om op het rechte pad te blijven, maar als zijn leidinggevende (Amaka Okafor) hem om een gunst vraagt kruist hij al snel paden met een van de gevaarlijkste drugsdealers in Liverpool, waarna hij weer terugvalt in oude gewoonten. Adelayo Adedayo is opnieuw te zien als zijn partner Rachel Hargreaves en verder keren onder meer MyAnna Buring (als zijn vrouw Kate), Warren Brown (als zijn politie-rivaal Raymond Mullen) en Emily Fairn (als de drugsverslaafde Katie) terug. Adam Nagaitis (Chernobyl), Bernard Hill (Wolf Hall) en Ian Puleston-Davies (Tin Star) zijn nieuwe castleden. The Responder werd ontwikkeld door voormalig politieagent Tony Schumacher.