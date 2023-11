The Railway Men: trailer voor Netflix-serie over giframp in Bhopal

Netflix komt deze maand met een vierdelige miniserie over (een reddingsactie tijdens) de giframp in de Indiase stad Bhopal in 1984. Het incident waarbij enorm grote hoeveelheden van het giftige bestrijdingsmiddel methylisocyanaat vrijkwamen uit een fabriek van Union Carbide, wordt nog altijd gezien als de allergrootste industriële ramp uit de geschiedenis: al snel kwamen duizenden mensen om het leven en ook decennia later was het effect van het gif nog steeds merkbaar. The Railway Men richt zich op een reddingsactie tijdens de ramp: werknemers van Indian Railways proberen burgers in veiligheid te brengen, waarbij ze het opnemen tegen een onzichtbare vijand. Rollen zijn er voor onder meer R Madhavan, Kay Kay Menon, Divyenndu en Babil Khan.